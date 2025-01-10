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Из-за кого страдает Голливуд? Эта ошибка привела к масштабному пожару в Калифорнии

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Мир

Откуда берет свое начало пожар, который охватил кварталы Лос-Анджелеса? Оказалось, что возгорание случилось в частном саду, и потом огонь распространился из-за ветра.

пожар в Лос-Анджелесе
Фото: www.flickr.com by creosoteshadow, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
пожар в Лос-Анджелесе

Однако причина кроется еще и в работе местных властей, которые игнорировали средства безопасности.

"В плотной жилой застройке существует развитая сеть пожарных гидрантов — красных колонок с белым колпачком, которые показывают во всех американских фильмах. Сама пожарная машина — резервуар, рассчитанный на 10-15 минут работы, а дальше ей необходимо куда-то ехать за водой", — рассказал KP. RU эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Он добавил, что большинство гидрантов в Лос-Анджелесе были сломаны. Поэтому на видео с места пожара спасатели тушат огонь подручными средствами.

Уточнения

 
 Голливу́д (англ. Hollywood ['hɒlıwʊd]: holly «падуб» + wood «лес») — район Лос-Анджелеса, расположенный к северо-западу от центра города, в штате Калифорния.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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