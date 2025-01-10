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Трамп не добился приостановки приговора по делу о подлоге в Нью-Йорке

1:33
Мир

Верховный суд США в пятницу отказался аннулировать вынесенный приговор избранному президенту США Дональду Трампу в суде Нью-Йорка по делу о подлоге при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.

Флаг США
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг США

Об этом свидетельствует документ, полученный РИА Новости. В решении суда сказано, что ходатайство о приостановке рассмотрения дела отклонено.

Суд пояснил, что возможные нарушения при рассмотрении доказательств в процессе против Трампа могут быть обсуждены в рамках обычной апелляционной процедуры. Кроме того, суд отметил, что бремя, которое приговор может наложить на обязанности избранного президента, является относительно незначительным, учитывая намерение суда первой инстанции вынести приговор об "безусловном освобождении" после краткого виртуального слушания.

Трамп обвиняется в подделке документации, связанной с выплатами двум женщинам, в том числе Сторми Дэниелс, за их молчание о предполагаемых связях. Присяжные уже признали его виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Адвокаты Трампа до последнего пытались отсрочить вынесение приговора и отменить обвинительный вердикт присяжных, особенно после его победы на выборах и в связи с вопросом иммунитета избранного президента. Однако Верховный суд отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия, совершенные во время президентства.

Уточнения

Верхо́вный суд США — высшая судебная инстанция США.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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