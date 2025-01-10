Без камер: Трамп уединился с Обамой для обсуждения неназванного вопроса

Издание New York Post, ссылаясь на эксперта Джереми Фримена, сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп во время церемонии прощания с Джимми Картером предложил Бараку Обаме найти тихое место для обсуждения важных вопросов.
Фримен предположил, что Трамп, опасаясь присутствия камер, попросил Обаму "найти уединенное место, чтобы обсудить действительно важный вопрос".
Издание приводит цитату, согласно которой Трамп сказал Обаме: "Я не могу говорить здесь, нам нужно найти тихое место. Это важный вопрос, и мы должны обсудить его сегодня, чтобы разобраться с ним". Детали их разговора остались неизвестными, однако эксперты предполагают, что речь могла идти об международных соглашениях.
В материале также упоминается, что в какой-то момент Трамп наклонился к Обаме и сказал, что отказался от определенных условий. "Дело в условиях. Вы можете себе это представить?" — передал Фримен слова Трампа. В контексте этого можно вспомнить, что Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном и Парижского соглашения по климату, однако неясно, связан ли этот разговор именно с этими соглашениями.
Церемония прощания с бывшим президентом США Джимми Картером, ушедшим из жизни в возрасте 100 лет, состоялась в четверг в Вашингтоне. На мероприятие прибыли действующий президент Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп. Демократ Картер, который занимал пост президента с 1977 по 1981 годы, скончался 29 декабря. В знак уважения Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура и распорядился приспустить флаги США на всех государственных учреждениях, военных базах и диппредставительствах на 30 дней.
Тело Картера сначала выставили для прощания в основанном им центре в Атланте, штат Джорджия, а затем перенесли в Вашингтон. В Капитолии оно находилось на протяжении полтора дня, после чего транспортировали в Вашингтонский кафедральный собор для завершающей церемонии прощания.
Бара́к Хуссе́йн Оба́ма II — американский государственный и политический деятель, 44-й президент США с 20 января 2009 по 20 января 2017.
Джи́мми Ка́ртер — американский государственный и политический деятель, 39-й президент США (1977—1981) и губернатор штата Джорджия (1971—1975) от Демократической партии. Лауреат Нобелевской премии мира 2002 года.
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