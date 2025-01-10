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Без камер: Трамп уединился с Обамой для обсуждения неназванного вопроса

2:19
Мир

Издание New York Post, ссылаясь на эксперта Джереми Фримена, сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп во время церемонии прощания с Джимми Картером предложил Бараку Обаме найти тихое место для обсуждения важных вопросов.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Фримен предположил, что Трамп, опасаясь присутствия камер, попросил Обаму "найти уединенное место, чтобы обсудить действительно важный вопрос".

Издание приводит цитату, согласно которой Трамп сказал Обаме: "Я не могу говорить здесь, нам нужно найти тихое место. Это важный вопрос, и мы должны обсудить его сегодня, чтобы разобраться с ним". Детали их разговора остались неизвестными, однако эксперты предполагают, что речь могла идти об международных соглашениях.

В материале также упоминается, что в какой-то момент Трамп наклонился к Обаме и сказал, что отказался от определенных условий. "Дело в условиях. Вы можете себе это представить?" — передал Фримен слова Трампа. В контексте этого можно вспомнить, что Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном и Парижского соглашения по климату, однако неясно, связан ли этот разговор именно с этими соглашениями.

Церемония прощания с бывшим президентом США Джимми Картером, ушедшим из жизни в возрасте 100 лет, состоялась в четверг в Вашингтоне. На мероприятие прибыли действующий президент Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп. Демократ Картер, который занимал пост президента с 1977 по 1981 годы, скончался 29 декабря. В знак уважения Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура и распорядился приспустить флаги США на всех государственных учреждениях, военных базах и диппредставительствах на 30 дней.

Тело Картера сначала выставили для прощания в основанном им центре в Атланте, штат Джорджия, а затем перенесли в Вашингтон. В Капитолии оно находилось на протяжении полтора дня, после чего транспортировали в Вашингтонский кафедральный собор для завершающей церемонии прощания.

Уточнения

Бара́к Хуссе́йн Оба́ма II — американский государственный и политический деятель, 44-й президент США с 20 января 2009 по 20 января 2017.

Джи́мми Ка́ртер — американский государственный и политический деятель, 39-й президент США (1977—1981) и губернатор штата Джорджия (1971—1975) от Демократической партии. Лауреат Нобелевской премии мира 2002 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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