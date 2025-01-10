Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти простые трюки сделают вашу поездку комфортнее
Ресторан Bagatelle в Куршавеле - место встречи российских экспатов
Утро, которое сохраняет молодость: 7 полезных советов
Спортзал не нужен: названо лучшее упражнение для долгой и здоровой жизни
Основные ошибки при похудении, которых стоит избегать
В Шанхае выявлены подделки российских товаров
Домашний крем на основе йогурта: простой рецепт для тортов, капкейков и пирожных
Врач оценил шансы Тиграна Кеосаяна на восстановление после клинической смерти
Как растения влияют на туи: избежание соседства для лучшего роста

Китай направит высокопоставленного чиновника на инаугурацию Трампа

1:46
Мир

Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует направить на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа одного из высокопоставленных представителей.

Си Цзиньпин
Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Си Цзиньпин

Ранее телеканал CBS, также ссылаясь на источники, сообщил, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на церемонию, которая состоится 20 января. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт подтвердила это приглашение. Однако, согласно поздним сообщениям, глава КНР не сможет лично присутствовать, и на церемонии будут его представлять посол Китая в США и его супруга.

Источники Financial Times уточнили, что в качестве возможных кандидатов на роль представителя КНР рассматриваются вице-председатель Хань Чжэн или министр иностранных дел Ван И. Ведутся переговоры с командой Трампа о выборе подходящего кандидата. Один из источников добавил, что в штабе избранного президента США было бы предпочтительно видеть на церемонии Цай Ци, члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, который считается близким соратником Си Цзиньпина.

Издание подчеркивает, что присутствие любого из этих чиновников на инаугурации станет значительным шагом, так как ранее Китай представлял на подобных событиях только своего посла в Вашингтоне. Источник, близкий к окружению Трампа, отметил, что Китай должен отправить делегата соответствующего уровня, чтобы создать положительное впечатление с самого начала. Ожидается, что представитель Пекина также проведет переговоры с советниками Трампа.

Уточнения

Си Цзиньпи́н — китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР (и КПК).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Авокадо за секунды: новая технология в ресторанах
Недвижимость
Авокадо за секунды: новая технология в ресторанах Аудио 
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Недвижимость
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства Аудио 
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Экономика и бизнес
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году Аудио 
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Последние материалы
Вот так встреча — Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
Как сесть в машину, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно
Яблочная кожура для блеска сковороды! Расскажем про этот и ещё про 5 проверенных лайфхаков для дома
Бородавко о месте Большунова в опросе ВЦИОМа: в этом нет ничего страшного, не заостряйте внимание
Галкин* показал, как учит дочь Лизу кататься на горных лыжах
Правда и мифы о пользе процедуры обёртывания для тела
Быстрый и нежный десерт из трёх ингредиентов — без выпечки, смешивается за несколько минут
Почему вы забываете прочитанное: узнайте, как это исправить
Как выбрать зеркало для ванной, которое идеально дополнит интерьер?
Почему старые семена теряют всхожесть и как это исправить?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.