Китай направит высокопоставленного чиновника на инаугурацию Трампа

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Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует направить на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа одного из высокопоставленных представителей.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Си Цзиньпин

Ранее телеканал CBS, также ссылаясь на источники, сообщил, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на церемонию, которая состоится 20 января. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт подтвердила это приглашение. Однако, согласно поздним сообщениям, глава КНР не сможет лично присутствовать, и на церемонии будут его представлять посол Китая в США и его супруга.

Источники Financial Times уточнили, что в качестве возможных кандидатов на роль представителя КНР рассматриваются вице-председатель Хань Чжэн или министр иностранных дел Ван И. Ведутся переговоры с командой Трампа о выборе подходящего кандидата. Один из источников добавил, что в штабе избранного президента США было бы предпочтительно видеть на церемонии Цай Ци, члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, который считается близким соратником Си Цзиньпина.

Издание подчеркивает, что присутствие любого из этих чиновников на инаугурации станет значительным шагом, так как ранее Китай представлял на подобных событиях только своего посла в Вашингтоне. Источник, близкий к окружению Трампа, отметил, что Китай должен отправить делегата соответствующего уровня, чтобы создать положительное впечатление с самого начала. Ожидается, что представитель Пекина также проведет переговоры с советниками Трампа.

Уточнения

Си Цзиньпи́н — китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР (и КПК).

