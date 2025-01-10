Вот так встреча — Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп в 2018 году

В ходе выступления Трамп заявил, что российский президент выразил желание встретиться и Америка начала подготовку.

Трансляцию с выступления Трампа во Флориде вел телеканал Fox News.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.

