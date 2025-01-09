Кризис в Молдавии — Майа Санду посетила пострадавшие районы

Издание EADaily сообщает, что президент Молдавии Майя Санду посетила села на границе с Приднестровьем, пострадавшие от энергетического кризиса. Её сопровождают премьер-министр Дорин Речан и вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.
Цель визита — оценить ситуацию и найти решения для обеспечения доступа к основным услугам для всех граждан Молдавии.
Энергетический кризис вызван прекращением поставок российского газа в Приднестровье. Это серьезно затронуло несколько населенных пунктов в Зоне безопасности Молдавии, которые не подключены напрямую к энергетическим сетям на правом берегу Днестра. Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила подключить села Варница и Копанка к энергосети, а также предоставила гуманитарную помощь жителям.
Власти Молдавии намерены найти наилучшие решения для обеспечения доступа к основным услугам и необходимой поддержки в этот сложный период. Однако Тирасполь уже предложил совместно решать энергетическую проблему, но эта инициатива была проигнорирована.
В Приднестровье проживает около 300 тыс. молдавских граждан, и решение энергетического кризиса имеет важное значение для их благосостояния. Власти Молдавии вынуждены покупать энергоресурсы в Румынии, что обходится дороже.
Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.
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