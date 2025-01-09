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Тортом в лицо запустили экс-министру финансов ФРГ

Мир

Торт полетел прямо в лицо бывшему министру финансов Германии.

Пирог с клубникой
Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с клубникой

Неизвестная женщина с близкого расстояния бросила десерт Кристиану Линднеру прямо в нос.

"Сливки были бы лучше", — ответил экс-министр, слизнув крем, и продолжил говорить свою речь.

Это случилось во время предвыборного мероприятия в городе Грайфсвальд, где политик выступал в качестве лидера Свободной демократической партии Германии, пишет издание Bild.

Уточнения

Кристиан Ли́нднер (нем. Christian Lindner; род. 7 января 1979[…], Вупперталь, Северный Рейн-Вестфалия) — немецкий политик, член ландтага Северного Рейна-Вестфалии, лидер либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП), бывший министр финансов Германии.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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