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Поплатилась жизнью за тягу к еде: что случилось с популярной блогершей?

Мир

Американская блогерша, которая пропагандировала бодипозитив, скончалась во время очередного приема пищи.

Скорая помощь в Польше
Фото: wikimedia.org by SuperTank17, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Скорая помощь в Польше

По словам двоюродного брата Кэрол Акосты, во время семейного ужина в Нью-Йорке она начала задыхаться. Девушку, известную в интернете под ником Killadamente, экстренно отвезли в больницу, но врачи не смогли ее реанимировать.

The New York Post пишет, что блогерша умерла из-за того, что подавилась едой. Ей было всего 27 лет.

Кэрол Акоста вела свой блог с 7 млн подписчиков в соцсетях на тему бодипозитива и принятия себя с лишними килограммами.

Уточнения

Бодипозити́в (англ. body positivity; от body — «тело» и positive) — общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своём теле при любом внешнем виде, свободно самовыражаться, а также принимать тела других людей такими, какие они есть.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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