Американская блогерша, которая пропагандировала бодипозитив, скончалась во время очередного приема пищи.
По словам двоюродного брата Кэрол Акосты, во время семейного ужина в Нью-Йорке она начала задыхаться. Девушку, известную в интернете под ником Killadamente, экстренно отвезли в больницу, но врачи не смогли ее реанимировать.
The New York Post пишет, что блогерша умерла из-за того, что подавилась едой. Ей было всего 27 лет.
Кэрол Акоста вела свой блог с 7 млн подписчиков в соцсетях на тему бодипозитива и принятия себя с лишними килограммами.
Бодипозити́в (англ. body positivity; от body — «тело» и positive) — общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своём теле при любом внешнем виде, свободно самовыражаться, а также принимать тела других людей такими, какие они есть.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.