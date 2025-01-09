Поплатилась жизнью за тягу к еде: что случилось с популярной блогершей?

Американская блогерша, которая пропагандировала бодипозитив, скончалась во время очередного приема пищи.

Фото: wikimedia.org by SuperTank17, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скорая помощь в Польше

По словам двоюродного брата Кэрол Акосты, во время семейного ужина в Нью-Йорке она начала задыхаться. Девушку, известную в интернете под ником Killadamente, экстренно отвезли в больницу, но врачи не смогли ее реанимировать.

The New York Post пишет, что блогерша умерла из-за того, что подавилась едой. Ей было всего 27 лет.

Кэрол Акоста вела свой блог с 7 млн подписчиков в соцсетях на тему бодипозитива и принятия себя с лишними килограммами.

Уточнения

Бодипозити́в (англ. body positivity; от body — «тело» и positive) — общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своём теле при любом внешнем виде, свободно самовыражаться, а также принимать тела других людей такими, какие они есть.

