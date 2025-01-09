Известная голливудская актриса и певица Пэрис Хилтон потеряла жилище в Малибу в следствии сильнейших пожаров в Калифорнии.
Пламя охватило район на Тихоокеанском побережье и превратило в угли несколько домов и местных предприятий. Одним из сгоревших зданий и оказался пляжный дом Хилтон. Она наблюдала за тем, как он развалился, прямо в эфире.
Дома стоимостью в $6,5 миллиона лишились звезды сериала "Сплетница" Лейтон Мистер и ее муж, актер Адам Броуди. Там были пять спален, шесть ванных комнат и вид на океан, сообщает Page Six.
Свои жилища в Калифорнии покинули порядка 30 тысяч жителей. На 9 января известно уже о пяти погибших.
AP News сообщает, что ущерб от огненного бедствия в округе Лос-Анджелес может превысить $50 миллиардов.
Пэ́рис Уи́тни Хи́лтон (англ. Paris Whitney Hilton; род. 17 февраля 1981, Нью-Йорк, США) — американская киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.