Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просто добавьте в бульон это: простой способ улучшить вкус магазинных пельменей
Тортом в лицо запустили экс-министру финансов ФРГ
Почему важно использовать крем для рук каждый день?
Полина Гагарина повторила фото с дочкой четырёхлетней давности
Путин отругал чиновников за ситуацию в Краснодарском крае: какие указы дал президент?
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Российская стюардесса высказала непопулярное мнение о перелётах
Авиакомпании будут перевозить детей в два раза дешевле: когда введут скидки на билеты?
Плохой сюрприз: почему не стоит дарить питомцев на праздники

Актёры Голливуда теряют дома из-за разрушительного пожара в Калифорнии

0:58
Мир

Известная голливудская актриса и певица Пэрис Хилтон потеряла жилище в Малибу в следствии сильнейших пожаров в Калифорнии.

Лесной пожар
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лесной пожар

Пламя охватило район на Тихоокеанском побережье и превратило в угли несколько домов и местных предприятий. Одним из сгоревших зданий и оказался пляжный дом Хилтон. Она наблюдала за тем, как он развалился, прямо в эфире.

Дома стоимостью в $6,5 миллиона лишились звезды сериала "Сплетница" Лейтон Мистер и ее муж, актер Адам Броуди. Там были пять спален, шесть ванных комнат и вид на океан, сообщает Page Six.

Свои жилища в Калифорнии покинули порядка 30 тысяч жителей. На 9 января известно уже о пяти погибших.

AP News сообщает, что ущерб от огненного бедствия в округе Лос-Анджелес может превысить $50 миллиардов.

Уточнения

Пэ́рис Уи́тни Хи́лтон (англ. Paris Whitney Hilton; род. 17 февраля 1981, Нью-Йорк, США) — американская киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как убрать морщины в домашних условиях: четыре эффективных метода борьбы с ними
Красота и стиль
Как убрать морщины в домашних условиях: четыре эффективных метода борьбы с ними Аудио 
Декор, который рушит стиль: вещи в интерьере, которые кричат о плохом вкусе
Недвижимость
Декор, который рушит стиль: вещи в интерьере, которые кричат о плохом вкусе Аудио 
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Садоводство, цветоводство
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать Аудио 
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Последние материалы
Эти тренды пора забыть! Вот что меняется в дизайне интерьера в 2025 году
США признали неспособность помочь Украине поставками оружия
Этот простой тест определит качество незамерзайки
Почему нельзя повторно замораживать курицу: важное предупреждение
Как игрунки используют звуки для обращения к своим сородичам
Основные правила японского образа жизни для поддержания идеальной формы
Регина Тодоренко показала честное фото после долгой борьбы со сколиозом 
Успех России в конфликте с Украиной может обойтись США в $808 млрд к 2029 году
Как подготовиться к идеальному походу с палатками
Астрономы раскрыли тайну мощного радиовсплеска из глубин Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.