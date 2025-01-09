Россиянка загадочно исчезла в Стамбуле: что говорят её родственники?

В Турции неделю как все следят за историей с пропажей 23-летней россиянки Лауры Писаренко из Нальчика.
Она приехала в Стамбул перед Новым годом, чтобы отпраздновать свой день рождения. В последний раз ее видели 30 декабря возле консульства. Лаура обратилась туда за помощью, во время отдыха она потеряла паспорт.
А уже 4 января родственники начали переживать, так как девушка перестала выходить на связь. У Лауры ранее были пробелы в памяти, может впадать в неадекватное состояние — сообщили родные.
"Мы пока не смогли связаться с ней лично, нам передали информацию о ней, которую мы сейчас проверяем. Мы ищем Лауру сами, нам помогают совершенно незнакомые люди, — это невероятная поддержка! А турецкая полиция? После заявления о пропаже — ни звука", — цитирует родственников пропавшей девушки KP. RU.
Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.
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