Трамп продолжает троллить соседей: на этот раз он опубликовал свою версию карты США

Избранный президент США Дональд Трамп выложил в сеть свою версию карты Штатов с присоединенной Канадой.
В декабре политик шокировал всех заявлениями о намерениях перекроить карту мира. Он считает, что многие жители Канады позитивно воспринимают мысль, что страна может стать 51-м американским штатом.
Власти Канады, наоборот, против такого присоединения. Теперь Трамп выложил в соцсети фото с подписью "О, Канада!" — на картинке она окрашена в цвета американского флага.
А член нижней палаты Конгресса США Тейлор Грин представила резолюцию, обязывающую переименовать Мексиканский залив в залив Америки.
Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.
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