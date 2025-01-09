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Лайфхак, как в Лондоне сэкономить 190 тыс на жилье: способ для экстремалов

1:05
Мир

Как 30-летнему британцу удалось жить в центре Лондона и экономить на жилье и оплате "коммуналки" около 190 тысяч рублей в месяц? Все просто — он живет на свалке, если, конечно, это можно назвать свалкой.

Лондон
Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лондон

Два года назад художник Харрисон Маршалл не мог себе позволить снять даже комнату в Лондоне и вынужден был искать необычные варианты жилья в британской столице. В итоге он остановился на мусорном контейнере, который он трансформировал в микродом, пишет KP. RU.

Сам бак стоит на территории арт-мастерской, где ему разрешили жить бесплатно. Кабинку биотуалета, расположенную на улице парню подарили. Доступ к холодной воде, также есть на улице. А горячей он пользуется в спортзале.

Художник доволен этими условиями, он считает, что так жить можно. Тем более новое жилье обходится в 30 фунтов (4 тысячи рублей) в месяц. А стоит оно в самом центре Лондона. Харрисон даже не мечтает о другом жилище.

Уточнения

Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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