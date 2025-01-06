Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снежный ад: шторм оставил 300 тысяч жителей США без света
Перерыв в тренировках: как он помогает достичь лучших результатов
Mazda и Panasonic запускают совместное производство
Запекаем сочную рыбу с овощами и лимоном без брызг масла и грязного противня
Какие направления считаются лучшими для романтических знакомств по версии Tinder
Почему уход за кожей в первые 30 минут после душа так важен?
Хуситы атаковали американский авианосец
В США рассекретили истинные цены Украины под Курском
США не шифруются: бойцы ВДВ захватили американскую машину под Курском

ЕС игнорирует запреты: у России закупают рекордные объемы газа

0:37
Мир

Евросоюз проигнорировал призывы к запретам и стал закупать у России рекордные объемы газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

"Несмотря на призывы запретить такие поставки, Европа закупает рекордное количество сверхохлажденного топлива у РФ", — отметили в статье.

Оказалось, что Европе крайне тяжело прервать связи с нашим государством. Текущая ситуация отлично продемонстрировала это.

Добавим, что купленные объемы превысили те, что Россия продавала через Украину до 1 января 2025 года.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Еда и рецепты
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы Аудио 
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Недвижимость
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем Аудио 
Эти три растения могут уничтожить ваш сад: избавьтесь от них
Садоводство, цветоводство
Эти три растения могут уничтожить ваш сад: избавьтесь от них Аудио 
Популярное
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем

Новым фаворитом на кухне станет пароконвектомат — устройство, которое обеспечивает равномерное приготовление пищи благодаря циркуляции горячего воздуха.

Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Вот при скольких градусах правильно стирать банное полотенце
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Последние материалы
Комета или астероид: этот космический объект сбивает учёных с толку
Как сохранить обувь свежей и ноги тёплыми: простой трюк
Влияние лунного календаря на рост и здоровье волос
Как воспитывать щенка: советы для успешного начала воспитания
Выбор сорта вишни: как найти идеальный вариант для вашего участка
Тайвань запускает визу для цифровых кочевников
Запеченная утка с яблоками и апельсинами: беспроигрышный рецепт для торжества
Уровень IQ у россиян оказался выше, чем у жителей многих других стран
Правильный выбор места для высадки рассады баклажанов
Украинская гривна рухнула до исторического минимума
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.