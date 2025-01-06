ЕС игнорирует запреты: у России закупают рекордные объемы газа

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Евросоюз проигнорировал призывы к запретам и стал закупать у России рекордные объемы газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

"Несмотря на призывы запретить такие поставки, Европа закупает рекордное количество сверхохлажденного топлива у РФ", — отметили в статье.

Оказалось, что Европе крайне тяжело прервать связи с нашим государством. Текущая ситуация отлично продемонстрировала это.

Добавим, что купленные объемы превысили те, что Россия продавала через Украину до 1 января 2025 года.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



