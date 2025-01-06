Хуситы атаковали американский авианосец

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Шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла", которое правит на севере Йемена, сообщило, что атаковало авианосец Harry Truman. Он принадлежит США.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unmanned_aerial_vehicles_in_Israeli_military_service,_August_2022_VIII.jpg by DF Spokesperson's Unit Дрон

"Мы провели качественную военную операцию против американского авианосца Harry Truman в северной части Красного моря", — сказано в заявлении ВС хуситов.

Они били двумя крылатыми ракетами и четырьмя БПЛА. США же в это время готовились ударить по Йемену по воздушному пространству, пишет РИА Новости.

Хуситы заявили, что они смогли предотвратить таким образом американскую атаку.

Уточнения

Хуси́ты — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.

