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Где начнётся Третья мировая? Названо возможное место начала войны

2:23
Мир

Руководство Эстонии и Финляндии запугали свой народ войной с Россией и сами же начали провоцировать соседнюю ядерную державу.

Чёрное море
Фото: commons.wikimedia.org by Katya from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чёрное море

Например, очередной провокацией стал выход многоцелевого корабля Raju на охрану подводного электрокабеля EstLink 1 в шестимильном коридоре между границами Финляндии и Эстонии в Финском заливе. Такой шаг может привести к незаконным досмотрам всех судов, которые идут из России и в РФ в международных водах залива.

А 26 декабря 2024 года финские пограничники остановили танкер Eagle S, который шел под флагом Островов Кука из российского порта Усть-Луга в турецкий порт Алиага.

Таможенники посчитали Eagle S частью теневого флота танкеров, используемых для обхода санкций в отношении нефти РФ, и официально конфисковали находящийся на борту груз.

Напомним, что протяжённость всех подводных оптоволоконных кабелей — 1,3 млн км. А повреждение только их кабелей, не считая других, происходит один раз в три дня, в большинстве случаев — в результате попыток судов встать на якорь в открытом море или сняться оттуда. Виновных чаще всего не находят. С учётом этой статистики оперативность финских пограничников и таможенников по задержанию судна в международных водах Финского залива, что само по себе противоречит положениям Конвенции ООН по морскому праву, вызывает немало вопросов, пишет "MK”.

Главный бенефициар скандалов вокруг аварий на подводных коммуникациях — Эстония. Она не первый год предлагает перекрыть шестимильный по ширине коридор международных вод в Финском заливе для удушения российского судоходства.

Это сразу приведёт к полной изоляции Калининградской области, экономическому краху крупнейшего в России порта Усть-Луга и уничтожению кораблестроительных заводов в Санкт-Петербурге. Однако достичь этой цели эстонцев разом никак нельзя, так как из-за этого начнётся прямое военное столкновение с Россией.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте пообещал, что альянс усилит своё военное присутствие в Балтийском море.

Уточнения

Балти́йское мо́ре — внутриматериковое море Евразии, расположенное в Северной Европе (частично омывает также берега Западной и Восточной Европы).

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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