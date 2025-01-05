Неожиданная проблема с космодромами возникла в США

В США увеличилась загруженность космодромов, из-за этого могут возникнуть задержки с запуском ракет.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baikonur_Cosmodrome_IMG_2717_Baikonur_(37428780072).jpg by Ninara Космодром Байконур

Только во Флориде и Калифорнии на три площадки приходится наибольшее число запусков.

"Правительственные чиновники и руководители компаний индустрии боятся, что загруженность стартовых площадок может помешать своевременной доставке полезных грузов в космос", — сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и руководителей компаний индустрии.

В 2024 году американцы сделали рекордные 145 успешных запусков на орбиту. Большинство полетов выполнила компания SpaceX, которой владеет Илон Маск.

Уточнения

Космодро́м или космопорт (от «космос» и др.-греч. δρόμος «место для бега») — территория, на которой размещается комплекс сооружений, предназначенный для хранения, содержания в готовности, подготовки к пуску, для пуска и контроля полёта ракет космического назначения на участке выведения.

