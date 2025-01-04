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Глава Гренландии хочет добиться независимости острова: как Трамп побуждает к действиям?

0:41
Мир

Глава правительства Гренландии Муте Эгеде заявил, что хочет добиться независимости острова от Дании.

Гренландский ледник
Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гренландский ледник

Он считает, что историческое прошлое и современное сотрудничество с королевством не привели к полному равенству. Из-за этого Гренландия обязана сделать следующий шаг. Так Муте Эгеде намекнул на проведение референдума.

Политик заявил, что будет стремиться укреплять международное сотрудничество.

Кстати, слова о независимости острова последовали после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов купить территорию Гренландии, пишет KP. RU.

Уточнения

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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Глава Гренландии хочет добиться независимости острова: как Трамп побуждает к действиям?
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