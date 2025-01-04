Глава Гренландии хочет добиться независимости острова: как Трамп побуждает к действиям?

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава правительства Гренландии Муте Эгеде заявил, что хочет добиться независимости острова от Дании.

Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гренландский ледник

Он считает, что историческое прошлое и современное сотрудничество с королевством не привели к полному равенству. Из-за этого Гренландия обязана сделать следующий шаг. Так Муте Эгеде намекнул на проведение референдума.

Политик заявил, что будет стремиться укреплять международное сотрудничество.

Кстати, слова о независимости острова последовали после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов купить территорию Гренландии, пишет KP. RU.

Уточнения

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров.

