Глава Гренландии хочет добиться независимости острова: как Трамп побуждает к действиям?

Глава правительства Гренландии Муте Эгеде заявил, что хочет добиться независимости острова от Дании.
Он считает, что историческое прошлое и современное сотрудничество с королевством не привели к полному равенству. Из-за этого Гренландия обязана сделать следующий шаг. Так Муте Эгеде намекнул на проведение референдума.
Политик заявил, что будет стремиться укреплять международное сотрудничество.
Кстати, слова о независимости острова последовали после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов купить территорию Гренландии, пишет KP. RU.
Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров.
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