В Белоруссии запретили продавать гречневую крупу "Фермер" высшего сорта, которую делают в России. Причиной стало время ее готовки.
Оказалось, эта крупа для белорусов слишком долго варится, сказано в заявлении Госстандарта республики
"Показатель "развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела" составила 29 минут при норме не более 25 минут. То есть продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как товар, за который выдает себя, — сказано в сообщении.
Алтайскую гречневую крупу будет запрещено возить в Белоруссию с 11 января 2025 года, пишет KP. RU.
Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.