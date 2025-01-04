Российскую гречку запретили есть белорусам: в чём причина?

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В Белоруссии запретили продавать гречневую крупу "Фермер" высшего сорта, которую делают в России. Причиной стало время ее готовки.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гречневая каша

Оказалось, эта крупа для белорусов слишком долго варится, сказано в заявлении Госстандарта республики

"Показатель "развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела" составила 29 минут при норме не более 25 минут. То есть продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как товар, за который выдает себя, — сказано в сообщении.

Алтайскую гречневую крупу будет запрещено возить в Белоруссию с 11 января 2025 года, пишет KP. RU.

Уточнения

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

