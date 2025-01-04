Молдавские мэры требуют у властей страны компенсации

Мэр Кишинева Ион Чебан и глава Бельц Александр Петков в соцсетях запросили у руководства Молдавии компенсации из-за увеличения цен на электроэнергию.
"Подорожало отопление, подорожало электричество, подорожал газ, дорожает уголь. После столь значительного повышения тарифов вырастут цены на все товары и услуги. Предложение в том, чтобы эти повышения покрывались за счет государственных средств", — написал Чебан в Telegram-канале.
Он требует не отключать газ и электричество тем, у кого имеются долги по счетам.
"Мы требуем от правительства решительных мер по компенсации городу ущерба, допущенного в результате некомпетентной политики в области обеспечения энергетической безопасности страны", — написал мэр Бельц в соцсети.
Петков заявил, что решение о повышении тарифов недопустимо.
Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.
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