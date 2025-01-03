Угроза для США: Байден разорвал сделку с Nippon Steel

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент США Джо Байден разорвал большую сделку на сумму порядка 15 миллиардов долларов по покупке американской компании U. S. Steel японским концерном Nippon Steel.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джо Байден

Политик считает сделку угрозой национальной безопасности Штатов.

"Производство стали и сталелитейщики — основа нашей нации. Без отечественного производства стали наша страна становится менее сильной и менее защищённой", — приводят слова Байдена в заявлении на сайте Белого дома.

Он добавил, что U. S. Steel останется "гордой американской компанией", управляемой американскими рабочими.

Байден напомнил, что поддерживает национальную сталелитейную промышленность.

Сделка с Nippon Steel, по мнению экспертной комиссии исполнительной власти, могла бы поставить одного из крупнейших производителей стали в США под контроль со стороны другого государства.

Уточнения

Nippon Steel (яп. 新日本製鐵株式會社 Синниппон Сэйтэцу Кабусики-гайся, дословно — «Японская сталь») — японская сталелитейная компания.

