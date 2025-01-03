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Угроза для США: Байден разорвал сделку с Nippon Steel

1:00
Мир

Президент США Джо Байден разорвал большую сделку на сумму порядка 15 миллиардов долларов по покупке американской компании U. S. Steel японским концерном Nippon Steel.

Джо Байден
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джо Байден

Политик считает сделку угрозой национальной безопасности Штатов.

"Производство стали и сталелитейщики — основа нашей нации. Без отечественного производства стали наша страна становится менее сильной и менее защищённой", — приводят слова Байдена в заявлении на сайте Белого дома.

Он добавил, что U. S. Steel останется "гордой американской компанией", управляемой американскими рабочими.

Байден напомнил, что поддерживает национальную сталелитейную промышленность.

Сделка с Nippon Steel, по мнению экспертной комиссии исполнительной власти, могла бы поставить одного из крупнейших производителей стали в США под контроль со стороны другого государства.

Уточнения

Nippon Steel (яп. 新日本製鐵株式會社 Синниппон Сэйтэцу Кабусики-гайся, дословно — «Японская сталь») — японская сталелитейная компания. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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