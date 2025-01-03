Украинцам начали присылать фейковые повестки в Польше

Украинцам, которые живут в Польше, стали отправлять фальшивые письма от польского Управления по вопросам миграции, в которых их информируют о намерении сопроводить их в мобилизационный пункт ВСУ.
При этом в случае неявки украинцам угрожают экстрадировать из страны.
"В связи с получением сигналов о фальшивых письмах, которые поступают гражданам Украины, Управление по вопросам миграции сообщает, что оно не является автором повесток на военную службу", — сообщили на сайте польского ведомства.
В одной из фейковых повесток написали, что с 17 по 31 декабря 2024 года к адресату явятся сотрудники польского Управления по вопросам миграции с целью сопровождения в "мобилизационный пункт" для исполнения воинской обязанности.
В случае неявки угрожают преследованием потенциальных "уклонистов" при взаимодействии с украинскими органами и экстрадированием их на родину.
По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Кении упал загадочный обломок, предположительно из космоса. Что это за объект, откуда он взялся и представляет ли он угрозу — читайте в материале.