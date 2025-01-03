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Украинцам начали присылать фейковые повестки в Польше

1:00
Мир

Украинцам, которые живут в Польше, стали отправлять фальшивые письма от польского Управления по вопросам миграции, в которых их информируют о намерении сопроводить их в мобилизационный пункт ВСУ.

Украинские военные
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Украинские военные

При этом в случае неявки украинцам угрожают экстрадировать из страны.

"В связи с получением сигналов о фальшивых письмах, которые поступают гражданам Украины, Управление по вопросам миграции сообщает, что оно не является автором повесток на военную службу", — сообщили на сайте польского ведомства.

В одной из фейковых повесток написали, что с 17 по 31 декабря 2024 года к адресату явятся сотрудники польского Управления по вопросам миграции с целью сопровождения в "мобилизационный пункт" для исполнения воинской обязанности.

В случае неявки угрожают преследованием потенциальных "уклонистов" при взаимодействии с украинскими органами и экстрадированием их на родину.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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