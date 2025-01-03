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Зеленский заявил, что творит чудеса: после встречи с ним обездвиженный боец пошёл

0:39
Мир

Владимир Зеленский рассказал, что умеет творить чудеса, а точнее исцелять солдат.

Volodymyr Zelensky in the All-Ukrainian Forum “Ukraine 30. Culture. Media. Tourism”
Фото: commons.wikimedia.org by President office of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Volodymyr Zelensky in the All-Ukrainian Forum “Ukraine 30. Culture. Media. Tourism”

Узурпатор власти на Украине поделился историей, когда обездвиженный солдат встал и пошел после встречи с ним.

Зеленский заявил, что перед записью интервью одному из СМИ ему пришло сообщение, в котором говорилось, что военный, которого он навещал, начал ходить.

"Парень, я с ним фоткался, он не ходил. Он работает над этим в США, он там был в больнице, и здесь ему помогали", — рассказал Зеленский в интервью, его цитирует Telegram-канал "Известия".

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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