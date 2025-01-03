Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп ждёт его визита в числе первых.
По его словам, на встрече они поговорят о конкретных мерах, направленных на прекращение активной фазы конфликта на Украине.
Это, по словам Зеленского, случится после инаугурации Трампа, которая должна пройти 20 января.
Ранее завершение конфликта на Украине Трамп назвал одной из своих главных задач, передает RG. ru.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.
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