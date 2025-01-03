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Зеленский заявил, что его Трамп ждёт больше всех

0:33
Мир

Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп ждёт его визита в числе первых.

Владимир Зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Владимир Зеленский

По его словам, на встрече они поговорят о конкретных мерах, направленных на прекращение активной фазы конфликта на Украине.

Это, по словам Зеленского, случится после инаугурации Трампа, которая должна пройти 20 января.

Ранее завершение конфликта на Украине Трамп назвал одной из своих главных задач, передает RG. ru.

 

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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