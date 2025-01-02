Население Земли увеличилось: точную цифру назвали в ООН

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В 2024 году население Земли увеличилось на 82 миллиона человек. Эту цифру назвали в ООН.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Планета Земля

Так, 1 января 2025 года на Земле проживает 8,156 миллиарда человек. Самая наилучшая демография в Африке, где по прогнозам экспертов DSW, в ближайшие два десятилетия число жителей может удвоиться, а к концу столетия вырастет с нынешних 1,2 миллиарда до 3,4 миллиарда человек.

Отметку же в 9 миллиардов человек население Земли может превысить уже к 2037 году, пишет KP. RU.

Уточнения

Организа́ция Объединённых На́ций (акрон. ООН) — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.

