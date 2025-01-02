Украина уничтожит Североатлантический альянс и Евросоюз. Об этом в соцсети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Когда объективные историки оглянутся на то, как Европейский союз и НАТО в конечном итоге сами себя уничтожили. Они с иронией отметят, что страна, которая их уничтожила, не была членом ни того, ни другого блока", — написал он.
Ранее премьер Польши Дональд Туск рассказал об утомлении западного общества из-за поддержки Украины от из властей.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
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