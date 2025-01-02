На Западе назвали государство, которое разрушит Евросоюз и НАТО

0:34 Your browser does not support the audio element. Мир

Украина уничтожит Североатлантический альянс и Евросоюз. Об этом в соцсети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

"Когда объективные историки оглянутся на то, как Европейский союз и НАТО в конечном итоге сами себя уничтожили. Они с иронией отметят, что страна, которая их уничтожила, не была членом ни того, ни другого блока", — написал он.

Ранее премьер Польши Дональд Туск рассказал об утомлении западного общества из-за поддержки Украины от из властей.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

