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Западный журналист после поездки в Москву развеял мифы о России

0:48
Мир

Ирландский журналист Чей Боуз восхитился зимой в Москве и развеял миф о российских проблемах. Он выложил фото с прогулки по улочкам столицы.

Московский Кремль, вид с Дома на набережной
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Московский_Кремль,_вид_с_Дома_на_набережной.jpg by Semyon Borisov
Московский Кремль, вид с Дома на набережной

"Новости из Москвы этого года. Все, что они вам рассказали об этом месте, — ложь. Их "стратегического поражения" России нигде не видно", — написал Боуз в соцсети.

Он прикрепил фото, где идет по заснеженной Москве, отмечая, что зима в российской столице очень красивая.

В конце 2024-го года Боуз подвел итоги для населения Запада. Он рассказал народу, что его обманывали о состоянии Джо Байдена и помиловании его сына Хантера, российском президенте Владимире Путине и "успехах" Киевского режима.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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