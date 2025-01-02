Ирландский журналист Чей Боуз восхитился зимой в Москве и развеял миф о российских проблемах. Он выложил фото с прогулки по улочкам столицы.
"Новости из Москвы этого года. Все, что они вам рассказали об этом месте, — ложь. Их "стратегического поражения" России нигде не видно", — написал Боуз в соцсети.
Он прикрепил фото, где идет по заснеженной Москве, отмечая, что зима в российской столице очень красивая.
В конце 2024-го года Боуз подвел итоги для населения Запада. Он рассказал народу, что его обманывали о состоянии Джо Байдена и помиловании его сына Хантера, российском президенте Владимире Путине и "успехах" Киевского режима.
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