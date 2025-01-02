Все заводы остановили из-за отсутствия энергоресурсов в Приднестровье

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Все промышленные предприятия Приднестровья перестали работать из-за отсутствия энергоресурсов. Об этом рассказал первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Сергей Оболоник.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

"Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия, то есть непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья", — сказал Оболоник, слова которого приводит Telegram-канал информагентства "Новости Приднестровья".

Он добавил, что все усилия направлены на то, чтобы заводы смогли отгрузить готовую продукцию.

Напомним, что контракт о транзите российского газа через Украину закончился 31 декабря. Владимир Зеленский не допустил продления этого соглашения.

Уточнения

Приднестро́вье (рум. Transnistria, Nistrenia; укр. Придністров'я / Подністров'я) — регион в Восточной Европе, расположенный в бассейне реки Днестр.

