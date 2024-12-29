Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кисловодск получит около 5 млрд рублей на социальные программы в 2025 году
Откройте секреты борьбы с мошками натуральными средствами
Как достичь идеальной формы за неделю до Нового года: 5 лайфхаков от профессионального тренера
Простой салат с шикарным вкусом: приготовьте Мужские слезы
Ксения Собчак похвасталась юбкой, за которой долго охотилась
Запрещённые работы при перепланировке: чего стоит избегать
Секрет шедеврального оливье: замена одного компонента
Трамп вновь пытается заполучить Гренландию
Какие растения сажать рядом с перцем: лучшие соседи для вашего урожая

Фицо назвал решение Киева по газу РФ беспрецедентным

0:58
Мир

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо просит руководство ЕС обратить внимание на решение властей Киева о "стопе" транзита российского газа.

Роберт Фицо
Фото: flickr.com by EU2016 SK, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роберт Фицо

"Выражаю убеждение, что в интересах всех граждан Европейского союза, чтобы европейские усилия поддерживать Украину были рациональными, а не в виде саморазрушительных и чрезвычайно вредных для Евросоюза жестов", — заявил он.

Фицо просит европейских лидеров от имени всего ЕС срочно уделить этой беспрецедентной, по его мнению, ситуации должное внимание, сообщает РИА Новости.

Фицо напомнил, что узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский без открытых консультаций с органами Евросоюза заявил, с 1 января 2025 года Украина не будет обеспечивать через свою территорию никакой транзит газа в направлении Словакии и для других получателей в Западной Европе.

Уточнения

Ро́берт Фи́цо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчани, Чехословакия) — словацкий политический и государственный деятель. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
На Рублёвке объявили бойкот Алле Пугачёвой перед новогодними праздниками
Российский шоу-бизнес
На Рублёвке объявили бойкот Алле Пугачёвой перед новогодними праздниками Аудио 
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Садоводство, цветоводство
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Последние материалы
Ксения Собчак похвасталась юбкой, за которой долго охотилась
Запрещённые работы при перепланировке: чего стоит избегать
Секрет шедеврального оливье: замена одного компонента
Трамп вновь пытается заполучить Гренландию
Какие растения сажать рядом с перцем: лучшие соседи для вашего урожая
Салфетки с сюрпризом: создаем праздничную атмосферу с деталями
Опережение и обгон спецтранспорта: главные правила
Фицо назвал решение Киева по газу РФ беспрецедентным
Проверка кислотности почвы: зачем это важно?
В НАТО заявили, что боится гибридной атаки от России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.