Премьер-министр Словакии Роберт Фицо просит руководство ЕС обратить внимание на решение властей Киева о "стопе" транзита российского газа.
"Выражаю убеждение, что в интересах всех граждан Европейского союза, чтобы европейские усилия поддерживать Украину были рациональными, а не в виде саморазрушительных и чрезвычайно вредных для Евросоюза жестов", — заявил он.
Фицо просит европейских лидеров от имени всего ЕС срочно уделить этой беспрецедентной, по его мнению, ситуации должное внимание, сообщает РИА Новости.
Фицо напомнил, что узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский без открытых консультаций с органами Евросоюза заявил, с 1 января 2025 года Украина не будет обеспечивать через свою территорию никакой транзит газа в направлении Словакии и для других получателей в Западной Европе.
Ро́берт Фи́цо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчани, Чехословакия) — словацкий политический и государственный деятель.
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