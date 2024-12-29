Казахстан отправит чёрные ящики от самолета AZAL в Бразилию

Черные ящики от потерпевшего крушение самолета AZAL отправят в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.
"Такое решение приняла Комиссия по расследованию авиационного происшествия, которую возглавляет министр транспорта РК Марат Карабаев", — сообщает РИА Новости.
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который разбился, следовал из Баку в Грозный. Трагедия произошла утром 25 декабря рядом с городом Актау на западе Казахстана.
Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.
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