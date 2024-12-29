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Западные лидеры теряют доверие: выборы 2024 года стали катастрофой

2:28
Мир

2024 год стал настоящим годом супервыборов. В 70 странах, включая ключевые государства — Россию, США, Индию, Францию, Британию и ЮАР, прошли масштабные национальные и региональные избирательные кампании. В странах ЕС выбирали депутатов Европарламента. За год проголосовало свыше 1,6 миллиарда человек — более половины населения планеты.

голосование в сша
Фото: Flickr by Lorie Shaull, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
голосование в сша

Контрасты между Востоком и Западом

Выборы выявили заметное расхождение в политических трендах. В странах БРИКС, таких как Индия и ЮАР, правящие партии смогли сохранить свои позиции. В Индии "Бхаратия джана парти" заручилась поддержкой большинства, а в ЮАР Африканский национальный конгресс сохранил лидерство, несмотря на острую конкуренцию, отметил доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, эксперт Независимого общественного мониторинга Владимир Шаповалов.

На Западе картина оказалась иной. Постоянные правительственные кризисы, падение рейтингов и поражения правящих партий привели к сенсационным успехам несистемных политиков. Дональд Трамп триумфально вернулся на пост президента США, одержав победу над двумя кандидатами истеблишмента: Джо Байденом и Камалой Харрис.

Системный кризис доверия

Низкая явка и частая смена правительств на Западе стали символами утраты легитимности. Во Франции сменилось четыре правительства за год, в Германии произошла редкая для послевоенного времени досрочная отставка кабинета. В Японии ушло правительство Фумио Кисиды, а в Южной Корее президента Юн Сок Ёля отправили в импичмент, сообщают Известия.

Электоральные скандалы коснулись Молдавии, где зафиксировали дискриминацию оппозиции, и Румынии, где отменили результаты первого тура выборов. Украина отказалась от президентских выборов, нарушив конституцию.

Россия — исключение

На фоне западного кризиса доверия российские выборы 2024 года продемонстрировали консолидацию общества. Высокая явка, доверие к процессу и широкая поддержка президента Владимира Путина подчеркнули разницу между тенденциями Востока и Запада.

Уточнения

Вы́боры — процедура избрания кого-либо путём открытого или тайного голосования.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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