Глава немецкой Welt уволилась после выхода интервью с Маском: что произошло?

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Глава отдела мнений немецкого издания Die Welt Ева Мари Когель уволилась после выхода интервью с американским бизнесменом Илоном Маском.

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Илон Маск

"Сегодня в Welt am Sonntag появился текст Илона Маска. Вчера я подала заявление об увольнении после выхода материала", — сообщила в соцсети X глава отдела.

Причиной увольнения могло стать то, что в интервью Welt американец негативно высказался об экономической и культурной политике Германии и поддержал "Альтернативу для Германии" (АдГ).

Из-за этого материала внутри редакции появились острые разногласия.

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

