Глава немецкой Welt уволилась после выхода интервью с Маском: что произошло?

Глава отдела мнений немецкого издания Die Welt Ева Мари Когель уволилась после выхода интервью с американским бизнесменом Илоном Маском.
"Сегодня в Welt am Sonntag появился текст Илона Маска. Вчера я подала заявление об увольнении после выхода материала", — сообщила в соцсети X глава отдела.
Причиной увольнения могло стать то, что в интервью Welt американец негативно высказался об экономической и культурной политике Германии и поддержал "Альтернативу для Германии" (АдГ).
Из-за этого материала внутри редакции появились острые разногласия.
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