Зурабишвили будет спать в резиденции перед инаугурацией президента Грузии

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что будет находиться в резиденции за день до вступления в должность главы государства Михаила Кавелашвили.

Фото: commons.wikimedia.org by Communications Division of the Administration of the President of Georgia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ саломе зурабишвили

"Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь. Завтра в 10 часов утра жду вас у дворца Орбелиани, и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день", — сказала Зурабишвили в своем видеообращении к народу Грузии.

Уже почти месяц прошел с тех пор, как в Тбилиси начались непрерывные оппозиционные митинги, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Инаугура́ция или инавгура́ция (от лат. augures «авгур» через inauguro «гадать по полётам птиц») — ритуал торжественной церемонии вступления в должность главы государства.

