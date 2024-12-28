Мир ждёт перемен: к чему привёл 2024 год, рассказал эксперт

Эксперт "Валдая" Андрей Кортунов заявил, что современный мир нуждается в переменах.

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По его словам, итоги 2024 года неоднозначны.

"Ни один из крупных вооруженных конфликтов, унаследованных от 2023 года, не был урегулирован в 2024-м. Напротив, в самых крупных из них наблюдались явные тенденции к эскалации. Начатая осенью 2023 года операция Израиля в секторе Газа постепенно распространилась на Западный берег, затем — на южный Ливан, а в конце 2024 года — и на сирийскую территорию. С точки зрения оптимистов, прошедший год показал, что процессы распада старой международной системы имеют свои ограничители. Прямого военного столкновения между Россией и НАТО не произошло, равно как не случилось и большой региональной войны на Ближнем Востоке, в Тайваньском проливе или на Корейском полуострове", — цитирует его "Известия".

То же касается и экономики. Так, на протяжении года мировая она оставалось полностью подчиненной геополитике. Односторонние санкции окончательно превратились в один из основных инструментов внешней политики Запада. С другой стороны, мир не скатился в глубокую экономическую рецессию, несмотря на все ограничительные меры, касающиеся торговли и инвестиций.

Кортунов добавил, что в событиях последнего года легко найти подтверждения примет и суеверий, связанных с високосными годами.

Уточнения

Високо́сный год (от лат. bissextus — «дважды шестой») — календарный год, содержащий в солнечных календарях дополнительный день, в лунно-солнечных календарях — дополнительный месяц для синхронизации с астрономическим, или сезонным годом.

