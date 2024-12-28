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Причина украинской катастрофы - желание убить в себе всё русское, считает эксперт

Мир

Политолог Ростислав Ищенко рассказал, почему на Украине произошла катастрофа. Причина украинской катастрофы заключается в чудовищном "идеологическом перекосе".

флаг украины
Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
флаг украины

Он уверен, что у украинцев "великая цель" — победить злых врагов ("москалей"), которые тащат в "проклятое прошлое", и быстро прыгнуть в "светлое будущее" (Евросоюз). По мнению Ищенко, украинская идея "убить в себе все русское" и создать новую европейскую нацию — пример самоэтноцида.

"Украинские националисты, поставив в приоритет идею создания украинской нации, и не считаясь с тем, сколько людей надо будет убить, чтобы на Украине остались только украинцы, уничтожили население Украины раньше, чем смогли родить из него отдельную нацию", — цитирует политолога "Военное дело".

Он добавил, что реальные интересы страны и отдельных людей были для националистов на втором месте. На первом же — "интересы нации".

Ищенко нашел общее между крахом нацистской Германии в 1945, развалом СССР в 1991 и гибелью современной Украины. У всех этих событий, по его мнению, одна причина — пренебрежение личными интересами людей в угоду коллективным интересам нации ради достижения "светлого будущего".

Уточнения

Украи́на — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире); крупнейшее по площади государство, полностью находящееся в Европе.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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