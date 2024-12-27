Будущее отношений России и ЕС: стоит ли ждать оттепель

После февраля 2022 года термин "российско-европейские отношения" утратил свою актуальность. Политический диалог между Россией и Евросоюзом напоминает "выжженную землю", а на смену экономическому сотрудничеству пришла санкционная политика.
Противостояние, начавшееся в 2022 году, рискует затянуться. Европейские страны смогли заместить поставки российских энергоресурсов благодаря сланцевой нефти и газу из США, а также поставкам из Катара и Северной Африки. Это снизило их экономическую зависимость от России, считает политолог Сергей Шеин.
В 2025 году ЕС, скорее всего, продолжит ужесточать санкции, вводя меры против посредников и поддерживая Украину.
Главные факторы, укрепляющие эту конфронтацию, заключаются в следующем:
Логика конфронтации становится самоподдерживающейся. Европа видит в России агрессора, а Москва ожидает, что любое соглашение с Вашингтоном автоматически приведёт к изменениям в отношениях с ЕС, отметил Шеин. Однако эта пауза лишь усугубляет недоверие, создавая ложные образы оппонентов, сообщают Известия.
Мирные переговоры по Украине вряд ли станут точкой перелома. Для долгосрочной нормализации необходимы устойчивые форматы взаимодействия и обмен информацией, которые могут быть активированы, когда политическая ситуация изменится.
Несмотря на текущее молчание, отдельные европейские лидеры и бизнес-сообщества остаются заинтересованными в восстановлении отношений.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
Диплома́тия — деятельность глав государств, правительств и специальных органов внешних сношений по осуществлению целей и задач внешней политики государств, а также по защите интересов государства за границей.
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