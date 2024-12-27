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Будущее отношений России и ЕС: стоит ли ждать оттепель

2:29
Мир

После февраля 2022 года термин "российско-европейские отношения" утратил свою актуальность. Политический диалог между Россией и Евросоюзом напоминает "выжженную землю", а на смену экономическому сотрудничеству пришла санкционная политика.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Долгая конфронтация

Противостояние, начавшееся в 2022 году, рискует затянуться. Европейские страны смогли заместить поставки российских энергоресурсов благодаря сланцевой нефти и газу из США, а также поставкам из Катара и Северной Африки. Это снизило их экономическую зависимость от России, считает политолог Сергей Шеин.

В 2025 году ЕС, скорее всего, продолжит ужесточать санкции, вводя меры против посредников и поддерживая Украину.

Причины устойчивой напряжённости

Главные факторы, укрепляющие эту конфронтацию, заключаются в следующем:

  1. Стратегическое взросление ЕС. Евросоюз пытается найти своё место в новой системе европейской безопасности. Это сопровождается громкими, но непродуманными заявлениями лидеров о милитаризации и вмешательстве в конфликты, что только усиливает напряжённость.
  2. Отсутствие инфраструктуры доверия. Обе стороны считают бессмысленным восстанавливать диалог. ЕС не доверяет России, обвиняя её в угрозах мировой безопасности, а Москва, напротив, сомневается в способности Европы к конструктивным переговорам.

Молчание, усиливающее недоверие

Логика конфронтации становится самоподдерживающейся. Европа видит в России агрессора, а Москва ожидает, что любое соглашение с Вашингтоном автоматически приведёт к изменениям в отношениях с ЕС, отметил Шеин. Однако эта пауза лишь усугубляет недоверие, создавая ложные образы оппонентов, сообщают Известия.

Перспективы нормализации

Мирные переговоры по Украине вряд ли станут точкой перелома. Для долгосрочной нормализации необходимы устойчивые форматы взаимодействия и обмен информацией, которые могут быть активированы, когда политическая ситуация изменится.

Несмотря на текущее молчание, отдельные европейские лидеры и бизнес-сообщества остаются заинтересованными в восстановлении отношений.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Диплома́тия — деятельность глав государств, правительств и специальных органов внешних сношений по осуществлению целей и задач внешней политики государств, а также по защите интересов государства за границей.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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