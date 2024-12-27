Премьер Словакии угрожает Киеву, что оставит его без электричества

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил украинским властям, что оставит Киев без электричества при "стопе" транзита газа из России.
Словакия, по его словам, оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины.
"Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе", — заявил Фицо в соцсетях.
Остановка транзита российского газа через Украину обойдется ЕС в 120 миллиардов евро в 2025–2026 годах. Из-за этого подскочат цены на голубое топливо, что значительно ослабит европейскую экономику.
Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.
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