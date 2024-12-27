Премьер Словакии угрожает Киеву, что оставит его без электричества

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил украинским властям, что оставит Киев без электричества при "стопе" транзита газа из России.

Фото: commons.wikimedia.org by EU2017EE Estonian Presidency, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Роберт Фицо

Словакия, по его словам, оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины.

"Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе", — заявил Фицо в соцсетях.

Остановка транзита российского газа через Украину обойдется ЕС в 120 миллиардов евро в 2025–2026 годах. Из-за этого подскочат цены на голубое топливо, что значительно ослабит европейскую экономику.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

