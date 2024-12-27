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Фицо грубо ответил Зеленскому на обвинения

0:58
Мир

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил Владимиру Зеленскому на хамство: он заявил, что не является его слугой.

Роберт Фицо
Фото: commons.wikimedia.org by EU2016 SK, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Роберт Фицо

По словам Фицо, он не обязан только помогать Киеву, ничего не ожидая взамен.

"Господин Зеленский, я понимаю давление, которому вы подвергнуты. Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать", — заявил Фицо у себя в соцсетях.

Ранее узурпатор власти на Украине обвинил премьера Словакии, что он заинтересован только в энергоресурсах РФ и хочет способствовать отказу Европы от американского газа.

Зеленский заявил, что Словакия участвует в "сомнительных схемах" по оплате российского газа и попросил словацкие силы безопасности отреагировать.

Уточнения

Ро́берт Фи́цо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчани, Чехословакия) — словацкий политический и государственный деятель. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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