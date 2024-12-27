Будущее российско-германских отношений в опасности. К чему приведёт роспуск Бундестага?

После того, как Бундестаг в Германии распустят, отношения между ФРГ и Россией могут ухудшиться. Об этом NewsInfo.Ru рассказал обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
"Тут есть только одна интрига: отношения совсем испортятся или не до конца?" — задается вопросом эксперт.
По его словам, все будет зависеть от того, кто попадет в Бундестаг.
"Если партия Кристиана Линднера "Свобода демократов" сможет пройти в правительство или преодолеет барьер в пять процентов, то вероятно может образоваться коалиция ХДС-СвДП-Зеленые во главе с Фридрихом Мерцем. Это худший вариант", — заявил Борисов.
Он считает, что в таком случае можно будет ожидать поставок Германией дальнобойных ракет Taurus Киеву.
27 декабря федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что распустит Бундестаг и назначит досрочные парламентские выборы на 23 февраля 2025 года.
Бундеста́г (нем. Bundestag — «федеральное собрание») — однопалатный парламент Германии. Де-факто является его нижней палатой, роль верхней палаты играет Бундесрат.
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