Будущее российско-германских отношений в опасности. К чему приведёт роспуск Бундестага?

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После того, как Бундестаг в Германии распустят, отношения между ФРГ и Россией могут ухудшиться. Об этом NewsInfo.Ru рассказал обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.

Фото: Reichstag building by Henrique Ferreira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Здание Бундестага

"Тут есть только одна интрига: отношения совсем испортятся или не до конца?" — задается вопросом эксперт.

По его словам, все будет зависеть от того, кто попадет в Бундестаг.

"Если партия Кристиана Линднера "Свобода демократов" сможет пройти в правительство или преодолеет барьер в пять процентов, то вероятно может образоваться коалиция ХДС-СвДП-Зеленые во главе с Фридрихом Мерцем. Это худший вариант", — заявил Борисов.

Он считает, что в таком случае можно будет ожидать поставок Германией дальнобойных ракет Taurus Киеву.

27 декабря федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что распустит Бундестаг и назначит досрочные парламентские выборы на 23 февраля 2025 года.

Уточнения

Бундеста́г (нем. Bundestag — «федеральное собрание») — однопалатный парламент Германии. Де-факто является его нижней палатой, роль верхней палаты играет Бундесрат.

