Речь Путина на саммите СНГ вызвала внезапный эффект, заметили на Западе

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В Европе подскочила стоимость природного газ после заявления президента России Владимира Путина о перспективе сохранения контракта по его поставкам через Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

"Эталонные фьючерсы подскочили в пятницу на целых пять процентов, что стало максимальным показателем за неделю", — сказано в материале.

Ранее Путин сообщил, что Россия готова поставлять газ через Украину, однако это невозможно из-за иска от Киева к "Газпрому".

Заключенный контракт об отправке российского газа в Европу по территории Украины истекает 31 декабря, а Киев не планирует его продлевать.