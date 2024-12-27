Речь Путина на саммите СНГ вызвала внезапный эффект, заметили на Западе

В Европе подскочила стоимость природного газ после заявления президента России Владимира Путина о перспективе сохранения контракта по его поставкам через Украину. Об этом сообщает Bloomberg.
"Эталонные фьючерсы подскочили в пятницу на целых пять процентов, что стало максимальным показателем за неделю", — сказано в материале.
Ранее Путин сообщил, что Россия готова поставлять газ через Украину, однако это невозможно из-за иска от Киева к "Газпрому".
Заключенный контракт об отправке российского газа в Европу по территории Украины истекает 31 декабря, а Киев не планирует его продлевать.
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