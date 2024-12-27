Фон дер Ляйен пришлось покраснеть из-за вопроса о России

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен спросил главу Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен об антироссийских санкциях.
"Важнее вести войну с Россией, чем служить европейцам. Правильно, фон дер Ляйен?" — спросил он с соцсети X.
Профессор так отреагировал на новость о прекращении транзита российского газа через Украину.
Напомним, что контракт на транзит российского газа в Европу по украинской территории закончится 31 декабря. Его не продлят.
У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен (нем. Ursula Gertrud von der Leyen), урожд. А́льбрехт (нем. Albrecht; род. 8 октября 1958, Иксель, Брюссель, Бельгия) — немецкий и европейский политический и государственный деятель.
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