Фон дер Ляйен пришлось покраснеть из-за вопроса о России

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Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен спросил главу Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен об антироссийских санкциях.

Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фон дер Ляйен

"Важнее вести войну с Россией, чем служить европейцам. Правильно, фон дер Ляйен?" — спросил он с соцсети X.

Профессор так отреагировал на новость о прекращении транзита российского газа через Украину.

Напомним, что контракт на транзит российского газа в Европу по украинской территории закончится 31 декабря. Его не продлят.

Уточнения

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен (нем. Ursula Gertrud von der Leyen), урожд. А́льбрехт (нем. Albrecht; род. 8 октября 1958, Иксель, Брюссель, Бельгия) — немецкий и европейский политический и государственный деятель.

