Французы поддержали Путина после заявления о Байдене

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Читатели французского издания Le Figaro поддержали заявление президента России Владимира Путина о предложении Джо Байдена по Украине и НАТО. Они оставили ряд комментариев.

Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг Франции

"Путин совершенно прав", — написал один из пользователей. "Нет никакого смысла принимать Украину в НАТО. Все страны, граничащие с Россией, на протяжении 70 лет служили буфером между Востоком и Западом. Неудивительно, что сейчас Россия чувствует себя под угрозой. И это стратегическая ошибка, потому что эти страны на самом деле не являются образцами демократии", — поддержал комментатор.

Еще один француз написал в комментариях, что Украину никогда не возьмут в НАТО, так как для этого нужно единогласное решение всех стран, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что глава администрации Бедого Дома Джо Байден предлагал ему в 2021 году отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет.

Путин же ответил, что если РФ согласится, то Украину подготовят к присоединению к НАТО в будущем, а с исторической точки зрения подобные сроки — мгновение.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

