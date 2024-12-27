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Французы поддержали Путина после заявления о Байдене

1:13
Мир

Читатели французского издания Le Figaro поддержали заявление президента России Владимира Путина о предложении Джо Байдена по Украине и НАТО. Они оставили ряд комментариев.

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг Франции

"Путин совершенно прав", — написал один из пользователей.

"Нет никакого смысла принимать Украину в НАТО. Все страны, граничащие с Россией, на протяжении 70 лет служили буфером между Востоком и Западом. Неудивительно, что сейчас Россия чувствует себя под угрозой. И это стратегическая ошибка, потому что эти страны на самом деле не являются образцами демократии", — поддержал комментатор.

Еще один француз написал в комментариях, что Украину никогда не возьмут в НАТО, так как для этого нужно единогласное решение всех стран, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что глава администрации Бедого Дома Джо Байден предлагал ему в 2021 году отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет.

Путин же ответил, что если РФ согласится, то Украину подготовят к присоединению к НАТО в будущем, а с исторической точки зрения подобные сроки — мгновение.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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