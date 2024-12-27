Читатели французского издания Le Figaro поддержали заявление президента России Владимира Путина о предложении Джо Байдена по Украине и НАТО. Они оставили ряд комментариев.
"Путин совершенно прав", — написал один из пользователей.
"Нет никакого смысла принимать Украину в НАТО. Все страны, граничащие с Россией, на протяжении 70 лет служили буфером между Востоком и Западом. Неудивительно, что сейчас Россия чувствует себя под угрозой. И это стратегическая ошибка, потому что эти страны на самом деле не являются образцами демократии", — поддержал комментатор.
Еще один француз написал в комментариях, что Украину никогда не возьмут в НАТО, так как для этого нужно единогласное решение всех стран, пишет РИА Новости.
Ранее Владимир Путин заявил, что глава администрации Бедого Дома Джо Байден предлагал ему в 2021 году отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет.
Путин же ответил, что если РФ согласится, то Украину подготовят к присоединению к НАТО в будущем, а с исторической точки зрения подобные сроки — мгновение.
Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
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