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Эстония отключится от энергосистемы России в 2025 году

Мир

Глава эстонской энергетической компании Elering Калле Кильк заявил, что ничего не помешает стране отключиться от энергосистемы России в 2025 году. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Старый город Таллина
Фото: commons.wikimedia.org by Yamen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Старый город Таллина

Эстония в феврале 2025 года отключится от российской электросистемы, и ее электросеть будет синхронизирована с "центральноевропейским диапазоном частот".

"Местные мощности стран Балтии помогут поддерживать частоту электросистемы, даже если оба эстонско-финских соединения выйдут из строя", — цитирует Килька РИА Новости.

Он добавил, что поврежденная линия электропередачи EstLink 2 будет отключена до лета 2025 года.

По словам Килька, для подготовки к переходу на центральноевропейский диапазон частот могут использовать сланцевые электростанции, гидроэлектростанции Литвы и Латвии.

Уточнения

Энергетическая система (энергосистема) — совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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