Глава эстонской энергетической компании Elering Калле Кильк заявил, что ничего не помешает стране отключиться от энергосистемы России в 2025 году. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
Эстония в феврале 2025 года отключится от российской электросистемы, и ее электросеть будет синхронизирована с "центральноевропейским диапазоном частот".
"Местные мощности стран Балтии помогут поддерживать частоту электросистемы, даже если оба эстонско-финских соединения выйдут из строя", — цитирует Килька РИА Новости.
Он добавил, что поврежденная линия электропередачи EstLink 2 будет отключена до лета 2025 года.
По словам Килька, для подготовки к переходу на центральноевропейский диапазон частот могут использовать сланцевые электростанции, гидроэлектростанции Литвы и Латвии.
Энергетическая система (энергосистема) — совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.