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Хочет доказать, кто тут президент! Зачем Зеленский собрался на инаугурацию Трампа?

0:57
Мир

Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский потерял свою легитимность после отмены выборов президента. Теперь ему необходимо международное подтверждение, чтобы возглавлять страну, поэтому он так хочет попасть на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Таким мнением с NewsInfo. Ru поделился политолог и экс-замглавы МИД ДНР Борис Борисов.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Он отметил, что на сегодняшний день украинские дипломаты делают все, чтобы увеличить количество и уровень международных контактов для подтверждения легитимности Зеленского.

"Любая дипломатия действовала бы точно так же", — добавил он.

Ранее украинское издание "РЕзидент.ua" написало, что киевским властям так и не удалось убедить Трампа пригласить Зеленского на инаугурацию, которая пройдет 20 января 2025 года.

Уточнения

Инаугура́ция или инавгура́ция (от лат. augures «авгур» через inauguro «гадать по полётам птиц») — ритуал торжественной церемонии вступления в должность главы государства. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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