Сирия обречена на страдания: почему Россия и Иран не смогли ей помочь?

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В Сирии после свержения Асада надолго воцарит хаос, а борьба за победу в нем будет вестись несколько лет. Так считает политолог Ростислав Ищенко.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernard Gagnon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дамаск, Сирия

По его мнению, главным бенефициаром свержения Башара Асада и захвата власти в Сирии пытается стать Турция.

"Сейчас в Сирии разворачиваются неконтролируемые никем процессы, борьба идёт, её исход не предрешён. Пока что позиции России и Ирана ухудшились. РФ будет трудно использовать даже базы в Хмеймиме и Тартусе (если они останутся), не говоря о том, что с большого количества более мелких баз уже пришлось уйти", — цитирует эксперта "Военное дело".

Он добавил, что иранские прокси выдавлены из Сирии протурецкими боевиками. В ближайшие годы сирийцам будет очень плохо.

"Иран и Россия не смогли спасти Асада, так как режим потерял поддержку населения, а в верхах угнездилось предательство, что привело к моментальному развалу сирийской армии без сопротивления. Иран и Россия могли помочь (и помогали) Асаду победить, но никто не может победить вместо Асада", — считает Ищенко.

Он уверен, что режим должен быть поддержан народом, если этого нет, спасать его бессмысленно, всё равно не спасти.

Уточнения

Баша́р Ха́фез аль-А́сад (араб. بشار حافظ الأسد‎; род. 11 сентября 1965[…], Дамаск) — сирийский государственный и политический деятель.

