Пашинян вынужден держаться от России подальше. Причины назвал политолог

Премьер Армении Никол Пашинян вынужден показать народу страны свою отдалённость от России. О причинах этого рассказал в беседе NewsInfo. Ru политолог Дмитрий Фетисов.
Он отметил, что для жителей Армении потеря Карабаха — масштабная национальная трагедия. В стране сделано все для того, чтобы простой народ считал, что Москва не помогла Еревану в этой ситуации.
"Пашинян просто вынужден заигрывать и показывать своему избирателю, своим гражданам, что он отдаляется от России, идёт на меньшее число контактов уже с Кремлём и, наоборот, старается больше двигаться в сторону Франции и США, в первую очередь Франции. То есть чистый политический расчет", — заявил политолог.
Он добавил, что этот политический вектор выгоден для премьера.
Фетисов прокомментировал и отказ Пашиняна посещать встречу СНГ в Санкт-Петербурге из-за положительного теста на коронавирус. По словам эксперта, если даже это правда, то у Пашиняна "есть формальная причина не приезжать".
Нико́л Вова́евич Пашиня́н (арм. Նիկոլ Վովայի Փաշինյան; род. 1 июня 1975, Иджеван, Армянская ССР, СССР) — армянский государственный и политический деятель, премьер-министр Армении с 8 мая 2018 года.
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