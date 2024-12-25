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Пашинян вынужден держаться от России подальше. Причины назвал политолог

1:08
Мир

Премьер Армении Никол Пашинян вынужден показать народу страны свою отдалённость от России. О причинах этого рассказал в беседе NewsInfo. Ru политолог Дмитрий Фетисов.

Никол Пашинян
Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никол Пашинян

Он отметил, что для жителей Армении потеря Карабаха — масштабная национальная трагедия. В стране сделано все для того, чтобы простой народ считал, что Москва не помогла Еревану в этой ситуации.

"Пашинян просто вынужден заигрывать и показывать своему избирателю, своим гражданам, что он отдаляется от России, идёт на меньшее число контактов уже с Кремлём и, наоборот, старается больше двигаться в сторону Франции и США, в первую очередь Франции. То есть чистый политический расчет", — заявил политолог.

Он добавил, что этот политический вектор выгоден для премьера.

Фетисов прокомментировал и отказ Пашиняна посещать встречу СНГ в Санкт-Петербурге из-за положительного теста на коронавирус. По словам эксперта, если даже это правда, то у Пашиняна "есть формальная причина не приезжать".

Уточнения

Нико́л Вова́евич Пашиня́н (арм. Նիկոլ Վովայի Փաշինյան; род. 1 июня 1975, Иджеван, Армянская ССР, СССР) — армянский государственный и политический деятель, премьер-министр Армении с 8 мая 2018 года. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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