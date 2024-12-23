Наркобарону из России грозит смертная казнь на Бали

На Бали арестовали россиянина Евгения Карамышева за попытку распространения наркотических веществ. Его теперь могут казнить за это.
"Управление по борьбе с наркотиками провинции Бали задержало россиянина Евгения Карамышева, 33 года, за попытку распространения семи видов наркотиков", — сообщает юиндонезийский портал Jakarta Globe.
Мужчина жил на острове в течение года. Когда его поймали, он пытался продать 223,15 грамма гашиша. Полиция считает, что он хотел распространить все наркотики во время предстоящих новогодних праздников.
Поймать российского преступника помогли наводки от общественности. При обыске его съемной комнаты нашли и другие наркотики, в том числе 24 упаковок гашиша, 10 пакетов марихуаны, 5 псилоцибиновых грибов, 36 пакетов белых кристаллов, предположительно мефедрона и метамфетамина, кокаина и МДМА.
Карамышеву грозит наказание в соответствии с законодательством Бали, предполагающим смертную казнь или до 20 лет заключения в тюрьме.
Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.