Порча на президента. Как оппозиционеры действуют в Замбии?

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В одной из африканских стран, Замбии, вера в колдовство отлично сочетается с современными технологиями. Местная полиция арестовала двоих мужчин, которые оказались колдунами. Они при помощи магических амулетов хотели навести порчу на президента Хакаинде Хичилеме.

Фото: commons.wikimedia.org by MalcolmLidbury (aka Pinkpasty), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Волшебные палочки

Дома у магов обнаружили множество специфических атрибутов и живого хамелеона. Мужчины рассказали, что за успешно выполненную миссию против главы государства им должны были заплатить два миллиона замбийских квач (7,4 миллиона рублей). Залог они уже взяли у заказчика.

Предположительно, им выступил младший брат беглого замбийского депутата Эммануэля "Джей Джея" Банды, пишет KP. RU. Нельсон Банды сейчас находится в бегах.

Уточнения

За́мбия (англ. Zambia [ˈzæmbiə]), полная официальная форма: Респу́блика За́мбия (англ. Republic of Zambia) — государство в Южной Африке.

