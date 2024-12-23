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Неожиданно о гендерах высказался Трамп

0:39
Мир

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что администрация будет официально признавать только два пола — женский и мужской. Его слова привел официальный аккаунт конференции Turning Point USA в соцсети.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

"При администрации Трампа официальная политика правительства Соединенных Штатов будет заключаться в том, что есть только два гендера: мужской и женский. Звучит не так сложно, не правда ли", — заявил политик.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп получит все полномочия президента 20 января 2025 года.

Уточнения

Ге́ндер (англ. gender, от лат. genus «род») — спектр характеристик, относящихся к маскулинности и фемининности.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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