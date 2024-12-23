Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проигрывать с достоинством. Как сохранить мотивацию и поддержать ребёнка после поражения на соревнованиях?
В городе-побратиме Хабаровска распространилось неизвестное вирусное заболевание.
Экспресс-подготовка кожи к праздникам: что стоит знать о зимних масках
Закуска с морковью по-корейски: удивите гостей
Оксана Самойлова рассказала о проблемах воспитания старшей дочери
Голос из навигатора условно убил 16 водителей резким поворотом в пропасть
Как добиться максимальной гибкости без травм
Временные парадоксы: что на самом деле показали эксперименты с фотонами
Как избежать горечи редиса: секреты успешного роста

Финляндия хочет ограничить импорт газа из России и Белоруссии

Мир

Минэкономики Финляндии составило законопроект о временном ограничении импорта газа из России и Белоруссии.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

"Предлагаемый временный закон ограничил бы поставки природного газа и сжиженного природного газа в финскую газовую сеть через подключенные трубопроводы или объекты для переработки сжиженного природного газа", — сообщили в ведомстве.

Документ составили в соответствии с регулированием Евросоюза, позволяющим странам-членам временно ограничить импорт российского природного газа, сообщает РИА Новости.

Предложения по этому законопроекту примут до 3 февраля 2025 года.

Ранее агентство Блумберг писало, что Евросоюз полностью не сможет отказаться от газа из РФ.

Уточнения

Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland; ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Почему ваша кошка всегда выбирает вашу кровать для сна
Домашние животные
Почему ваша кошка всегда выбирает вашу кровать для сна Аудио 
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Российский шоу-бизнес
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения Аудио 
Популярное
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения

Новоиспечённая невестка певицы Наташи Королёвой Мелисса Глушко отметила праздник.

Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Автомобиль ВАЗ-2106. Легендарная Шестёрка — символ советского достатка Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Молдавия перейдёт на евро
Молдавия перейдёт на евро
Последние материалы
Что съесть перед застольем, чтобы утром чувствовать себя отлично
Три правила полива помидоров, которые изменят ваш урожай
Секрет обрезки фикуса, о котором нужно знать каждому
Почему подголовники в авто спасают жизни
Без излишеств: названо безопасное количество мандаринов в день
Сергей Лазарев вспомнил о бешенном успехе дуэта с Владом Топаловым
Рассказываем, как вырастить имбирь в домашних условиях
Женщина требует денег от школы и других родителей за буллинг её ребёнка
Старый метод борьбы с грызунами, о котором все забыли
Могут даже расстрелять. Как в ВСУ расправляются с алкоголиками?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.