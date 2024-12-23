Финляндия хочет ограничить импорт газа из России и Белоруссии

Минэкономики Финляндии составило законопроект о временном ограничении импорта газа из России и Белоруссии.
"Предлагаемый временный закон ограничил бы поставки природного газа и сжиженного природного газа в финскую газовую сеть через подключенные трубопроводы или объекты для переработки сжиженного природного газа", — сообщили в ведомстве.
Документ составили в соответствии с регулированием Евросоюза, позволяющим странам-членам временно ограничить импорт российского природного газа, сообщает РИА Новости.
Предложения по этому законопроекту примут до 3 февраля 2025 года.
Ранее агентство Блумберг писало, что Евросоюз полностью не сможет отказаться от газа из РФ.
Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland; ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Новоиспечённая невестка певицы Наташи Королёвой Мелисса Глушко отметила праздник.