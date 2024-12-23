Словаки поддержали русских: свыше 360 тысяч человек проголосовали за отмену санкций против РФ

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В Словакии свыше 361 тысячи человек выступили за отмену антироссийских санкций. Они подписали соответствующую петицию.

Фото: flickr.com by Jorge Andrade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Presidential Palace, Bratislava, Slovakia

Представитель словацкого гражданского объединения "Брат за Брата" Юрай Држик рассказал, что подписей требовалось 350 тысяч, но получилось собрать больше.

"Референдуму быть. Подписей нужно было 350 тысяч, чтобы передать их президенту, чтобы он мог их проверить, выдать постановление о том, чтобы референдум запустили. Но сбор подписей будет продолжаться, пока не перебьет границу 600 с лишним тысяч", — цитирует его РИА Новости.

Собранные подписи собираются передать президенту Словакии в январе 2025 года.

Уточнения

Слова́кия (словац. Slovensko [ˈslɔʋɛnskɔ], ), официальное название — Слова́цкая Респу́блика (словац. Slovenská republika [ˈslɔʋenskaː ˈrepublika]) — государство в Центральной Европе.

